Öğretmen atamalarında belirsizlik sürüyor: 9 gün geçti, açıklanmadı

2023 KPSS puanı ile yapılması gereken 20 bin öğretmen ataması önce bakanın mülakat ısrarına takıldı. Yönetmelik değiştirilerek mülakatın atamalardaki ağırlığı artırılırken, mülakatlar 10 Ağustos tarihinde sonlandı ancak sonuçlar halen açıklanmadı. Halihazırda Eğitim Bir Sen'in Danıştay`a açtığı dava bahane ediliyor.

Geçen yıl yapılan KPSS sonuçlarının açıklanmasının üzerinden bir yıl geçti; 20 bin öğretmenin atamasına dair süreç halen tamamlanmış değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ısrarıyla etkisi artırılan ve 1 Temmuz'da başlayan mülakat süreci 10 Ağustos'ta sona erdi. Ancak, mülakat sonuçlarının açıklanmamış olması, öğretmen adayları arasında büyük bir endişe yarattı. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgiye ulaşamıyor.

Bu durum, yalnızca adayları değil, eğitim sistemini de olumsuz etkiliyor. 9 Eylül’de okulların açılacağı ve yeni öğretim yılının başlayacağı göz önüne alındığında, atama sürecindeki gecikmelerin eğitimde aksamalara neden olması yüksek olasılık. Öte yandan atama bekleyen öğretmenler, atama takvimine dair bilgilendirilmediği için yeni dönemde devlet kadrosuna giremedikleri takdirde özel sektörde de iş bulmakta zorlanacaklar.

Mülakat süreci ve şeffaflık iddiaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve mülakat puanlarının adaylar daha sözlü sınavdan çıkmadan belirlenip kapalı zarfa konulacağını açıklamıştı. Bu açıklama, mülakatların adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceği beklentisini oluşturmuştu. Ancak Tekin'in, Bakanlık'ta müsteşar olduğu dönemde gerçekleştirilen mülakatlarda adaletsiz sonuçların ortaya çıktığına dair iddialar mevcut. Bu iddialar, mevcut mülakat sürecinin de benzer sorunlar barındırabileceğine dair endişelere yol açmıştı. Ayrıca AKP'nin seçim döneminde mülakatların kaldırılacağına dair vaatleri bulunmasına rağmen, Bakan Tekin'in mülakatların etkisini artırmaya dair ısrarı çelişkili bir durum yaratmıştı. Bu çelişki, bakanın ve AKP hükümetinin mülakat karnesi dikkate alındığında kamuoyunda tepki toplamıştı.

Sosyal medyada yükselen sesler ve Danıştay bilmecesi

Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarının açıklanmaması ve sürecin belirsizliği nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. X (Twitter) ve diğer sosyal medya kanalları aracılığıyla yaşadıkları sıkıntıları ve endişeleri paylaşan adaylar, yetkililerden açıklama ve çözüm bekliyor.

Öte yandan Eğitim Bir Sen gibi hükümete yakın sendikaların mülakat sürecine dair dava açtıkları biliniyor. Geçtiğimiz hafta bazı sendika yöneticileri ve gazeteciler, bakanlığın sonuçları açıklamama sebebinin Danıştay'da açılan davanın olumsuz sonuçlanacağı ve atamaların iptal edileceği yönünde alınan duyumlar olduğunu belirten açıklamalarda bulundular.

Bütün bu süreç atama bekleyen öğretmen adayları arasında hem mülakat sürecinin şaibeli olduğu yönündeki kanıyı güçlendirirken, bir yandan da ekonomik tasarruf bahanesiyle öğretmen atamalarının ertelenmek istendiği ve 2024 yılını atamasız geçirmek için bahane üretildiği söylentilerini besliyor.

Adil ve acil atama

MEB`in geçtiğimiz yıl Ekim ayında açıkladığı ihtiyaç sayısının 68 bin olmasına rağmen sadece 20 bin kadro açması ve birçok branşta beklenenin çok altında kalan kontenjanlarının olması tepki toplamıştı. Bunun üzerine bir de mülakat sürecinin adaletsiz gerçekleşmiş olma ihtimali ve sonuçların bir türlü açıklanmaması tepki toplamaya devam ediyor. Adaylar KPSS puanlarına göre adil bir atama takviminin acilen açıklanmasını bekliyor.