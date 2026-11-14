TKP’den Zonguldak’ta il binası açılışı: ‘İşçi sınıfının gücünü göstermek, katillerin, hırsızların yakasına yapışmak için…’

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz hafta Adıyaman’da yaptığı il binası açılışının ardından, bu hafta da Zonguldak’taki il bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Sendikaların, siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin de temsilcilerinin katıldığı açılışta TKP’nin Zonguldak’ta yürüttüğü çalışmalara dair bilgi verilirken, bu çalışmaları hep birlikte güçlendirme çağrısı yapıldı.

Açılış etkinliğinde bir konuşma yapan TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, işçi sınıfının, yurtseverlerin, cumhuriyetçilerin, devrimcilerin mücadele tarihinde çok özel bir yeri olan Zonguldak’ta atılan her adımın çok kıymetli olduğunu, bu adımı hep birlikte çok daha güçlü hale getireceklerini dile getirdi.

Bugün ülkede yaşanan fon vurgununun sebebi olanlarla, HABAŞ’ta yaşanan işçi cinayetinin, geçtiğimiz ay Zonguldak’ta ölen üç işçinin katilinin aynı düzenin ürünü olduğunu vurgulayan Arikan, işçilere, emekçilere, halka ölüm ve yoksulluk vadeden bu düzenden hesap sormak, kurtulmak gerektiğinin altını çizdi.

Arikan, “Bu düzene teslim olmak zorunda değiliz, bu memleketin değerlerini ayağa kaldırmak zorundayız. Susarak değil, sinerek değil, teslim olarak değil, mücadele ederek. Bu memleketin tarihinde olan, Zonguldak’ın tarihinde olan değerlerle. Kafa tuttular bize, yürüdü Zonguldak’tan maden işçileri, bu ülkenin tarihine nakşetti kendi mücadelesini. O kadar da uzun boylu değil gösterdi. Şu anda neden gösteremiyoruz sorusunun bir yanıtı var. Örgütsüzüz. Örgütsüz insan umutsuz hale gelir, çaresiz hisseder. AKP’nin düzeni de Yeni Osmanlıcı saldırı da Cumhuriyet düşmanlığı da kaynağını buradan alıyor. Şimdi yalnız olmadığımızı göstereceksek bu düzene karşı, örgütlenmek zorundayız” dedi.

Açılış etkinliği TKP’ye katılma çağrısıyla ve yeni gönüllü formlarının alkışlarla doldurulmasıyla sona erdi.

Büyük Madenci Yürüyüşü’nden devraldığımız mirası geleceğe taşımak; sömürüye, karanlığa karşı emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü Emekçi Cumhuriyeti kurmak için mücadeleyi birlikte büyütüyoruz! https://t.co/NvAiXR5r7V — TKP Zonguldak (@ZonguldakTKP) November 14, 2026

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