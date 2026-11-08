TKP Adıyaman il binası açıldı, Zonguldak il binasının açılışı duyuruldu

Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Türkiye Komünist Partisi Adıyaman İl Örgütü 8 Kasım Pazar günü, yeni il bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Parti üye ve dostlarının yanı sıra gençlerin ve emekçilerin de ilgi gösterdiği etkinlikte dayanışma ve mücadele vurgusu öne çıktı.

Açılışta ilk sözü alan TKP Adıyaman İl Başkanı Ali Yılmaz, TKP’nin Adıyaman’da depremden bu yana yürüttüğü çalışmalara değindi. Sonrasında söz alan Ali Üregen ise 109. yıldönümünde Ekim Devrimi’nin işçi sınıfının örgütlü olduğunda neler başarabildiğinin önemli ve tarihsel bir örneği olduğuna işaret etti. Daha sonra söz alan TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı konuşmasında önümüze saçılan onca pisliğin, riyakarlığın, utanmazlığın karşısında işçi ve emekçilerin yalnız ve çaresiz olmadığını, örgütlü bir işçi sınıfının Türkiye’deki en büyük kuvvet olacağını, bugün tam da bu nedenle ihtiyacın örgütlenmek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından bir türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Adıyamanlı emekçi ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen açılış, kentte yeni bir mücadele döneminin başlangıcı oldu.

MK üyemiz Savaş Sarı'nın katılımıyla il büromuzun açılışını gerçekleştirdik. Adıyaman'da sosyalizmin sesi büyüyor. https://t.co/PmuGrPiPra — TKP Adıyaman (@AdiyamanTKP) November 8, 2026

Öte yandan TKP tarafından yapılan duyuruda, Zonguldak il binasının da 14 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de açılacağı duyuruldu.

Kömürün karasıyla, alın teriyle, emeğin ve mücadelenin tarihiyle yoğrulmuş Zonguldak’ta mücadeleye yeni bir solukla devam ediyoruz. Zonguldak il büromuzun açılışına tüm dostlarımızı davet ediyoruz. 🗓️ 14 Kasım Cumartesi 🕒14.00 📍Mithatpaşa Mah. Uzunmehmet Cad. No:47/2 Zonguldak Merkez @ZonguldakTKP — TKP (@tkpninsesi) November 8, 2026

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