TKP'den Yunanistan Komünist Partisi’ne seçim kutlaması

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Yunanistan'da dün yapılan genel seçimlerde oylarını önemli ölçüde artıran ve 26 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi'ne tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şöyle denildi:

"Değerli yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi olarak seçim mücadelesinde olağanüstü bir çaba sergileyen ve önümüzdeki dönemde sınıf mücadelesi için umut verici olan bu seçim sonucunda emeği bulunan tüm Yunanistan Komünist Partisi (YKP) kadrolarını ve üyelerini kutluyoruz.

Ve yıllardır YKP ile birlikte yürümekte olan, seçim sürecinde YKP’ye katılan ve Yunanistan’daki emekçi halkın gerçek ve tek partisine oy veren binlerce emekçiye selamlarımızı sunuyoruz.

YKP seçimlerden önce Yunan emekçilerini şu soruya yanıt vermeye çağırmıştı: Onların kârları mı bizim hayatımız mı?

“Bizim hayatımız” diyen Yunan emekçiler YKP’nin oylarındaki bu önemli artışa katkı koydu ve 26 KKE milletvekili adayına kendisini mecliste temsil etme hakkı kazandırdı. İnanıyoruz ki, salt çoğunlukla hükümet kurmak üzere seçimleri tekrar edecek olan halk düşmanı Yeni Demokrasi’nin karşısında, YKP ikinci seçim sürecinden daha da güçlenerek çıkacak.

Devam edin yoldaşlar…

Hepinizi kardeşçe tebrik ediyor ve önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"