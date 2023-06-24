TKP'den YKP'ye seçim öncesi dayanışma mektubu

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi'ne seçim öncesi bir dayanışma mektubu gönderdi. Mektupta "Yunan komünistlerin başarıları, tüm dünyadan yoldaşları için umut ve iyimserlik kaynağı oluyor" denildi.

Mektubun tamamı şöyle:

Sevgili yoldaşlar,

"Yarın yapılacak parlamento seçimleri Yunanistan’ın önümüzdeki dönemi için belirleyici olacak.

21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde, emekçi halkı hayal kırıklığına uğratan burjuva partilerden, onların sahte vaatlerinden, yalancı demokrasilerinden yana değil, kendi geleceğinden yana oy kullananlar, YKP’ye önemli bir başarı getirmişti. Ne yazık ki, halkın gerçek sorunlarına kulak tıkayan düzen partileri, seçimi tekrarlatma yoluna gitti. Yalnızca bu süre içinde bile, Ege Denizi göçmenlere mezar olmaya, hayat pahalılaşmaya, sömürü derinleşmeye devam etti. YKP’nin “Ya onların kârları, ya bizim hayatlarımız” sloganı, işte bu düzenin özetidir.

Sevgili dostlar,

Yunan komünistlerin başarıları, tüm dünyadan yoldaşları için umut ve iyimserlik kaynağı oluyor. Aylardır mahalle mahalle yürüttüğünüz çalışmaların sonuçlarını bu ikinci seçimde de alacağınızı umuyoruz. Mücadelenizin bu pazar günkü durağında size başarılar diliyoruz. Yunan dostlarımıza, emekçi kardeşlerimize ise çağrımız bakidir: Halkın çıkarlarını savunan tek güce, YKP’ye oy verin!

Yoldaşça selamlarımızla,

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite