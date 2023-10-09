TKP'den YKP'nin seçim başarısına tebrik mesajı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Yunanistan Komünist Partisi'ne (YKP) seçimlerdeki başarı için tebrik mesajı iletti.

Seçimlerdeki istikrarlı başarısını sürdüren YKP, yerel seçimdeki oyunu Yunanistan genelinde yüzde 10'un üzerine çıkarttı.

TKP Merkez Komitesi tarafından YKP'ye iletilen mesajda, "YKP’nin bünyesinde seçimlere katıldığı Halk İttifakı’na oy vererek bu başarıya katkı koyan tüm emekçileri tebrik ediyor, yerel yönetimlere seçilmiş komünist temsilcilere ve ikinci turda mücadeleye devam edecek komünist adaylara başarılar diliyoruz" denildi.

TKP Merkez Komitesi tarafından, YKP'ye iletilen tebrik mesajı söyle:

"Yunanistan Komünist Partisi’nin yerel seçim sonuçlarına yansıyan istikrarlı başarısını sevinçle karşılıyoruz.

YKP’nin Yunanistan genelinde yüzde 10’un üzerine çıkan oy oranı Yunan emekçilerinin kapitalist sistemden ve onun çıkarlarını koruyan burjuva partilerinden kopuşunun hızlandığının ve YKP’ye dönük artan güvenin göstergesidir.

Yoldaşlar, biz komünistler kaynakların ancak merkezi olarak seferber edilmesiyle tam anlamıyla hayata geçirilebilecek, merkeziyetçi bir devlet planlamasına dayanan eşitlikçi bir sistemi savunuyoruz. Buna rağmen bu toplumsal sistemin sunduğu ranta dayalı yerel yönetimler anlayışının yanında komünistlerin belediyecilik pratikleri halkın temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin nasıl eşit ve karşılanabilir bir biçimde sunulabileceği konusunda muazzam bir örnek sunuyor.

Yunanistan Komünist Partisi’nin bu örneklerin üzerine yenilerini ekleyecek olmasından gurur duyuyoruz. YKP’nin bünyesinde seçimlere katıldığı Halk İttifakı’na oy vererek bu başarıya katkı koyan tüm emekçileri tebrik ediyor, yerel yönetimlere seçilmiş komünist temsilcilere ve ikinci turda mücadeleye devam edecek komünist adaylara başarılar diliyoruz."