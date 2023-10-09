Yunanistan yerel seçimler için sandık başına gitti: Komünistler birçok bölgede oylarını artırdı

Yunanistan’da bugün gerçekleşen yerel seçimlerde, partiler aday listeleriyle sandık başındaydı. Yunanistan’da yerel seçimlerde hem vali hem de belediye başkanları seçiliyor. Seçim bölgelerinde partiler destekledikleri adayları belirtiyorlar böylece bir kaç partinin aynı aday üzerinde ortaklaşması mümkün olabiliyor. Seçimlerde bir adayın kazanması için oyların yüzde 43'ünü alması gerekirken, bu oran sağlanamadığı durumda seçimler bir hafta sonra en yüksek oyu alan iki adayın katılımı ile tekrarlanıyor.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Seçimlere 17 yaş üstü 9,7 milyona yakın kişi katıldı. Buna ek olarak, Yunanistan'da 26 ülkeden 17 bin 957 Avrupa Birliği üyesi 26 ülkenin vatandaşları ülkede sandığa gitti.

Yerel seçimleri kazanan adaylar 5 yıllığına göreve gelmiş olacak.

Seçimlere katılımın yüzde 50 civarında olduğu açıklanırken mevcut iktidar partisi Yeni Demokrasi’nin bölge seçimlerinde desteklediği adaylar Yunanistan genelinde ilk turda (13 seçim bölgesinin 6'sında) oy çoğunluğuna sahip oldular.

Başkent Atina’da mevcut Yeni Demokrasi’li belediye başkanı Kostas Bakoyannis, yüzde 41,27 oy oranıyla seçimi önde tamamlarken, Pasok adayı Haris Doukas 2. sırada bulunuyor. Yunanistan Komünist Partisi Laiki Sispirosi adayı Nikos Sofianos ise yüzde 13 ile dördüncü sırada.

Atina'nın bulunduğu Attika bölgesinde Yeni Demokrasi adayı Nikos Hardalias, 46,53 oyla seçimi önde götürüyor.

Pire kentindeyse Yeni Demokrasi'li mevcut belediye başkanı Yiannis Moralis, yüzde 69,8 oy oranıyla açık ara birinci sırada.

Kesin oy sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak’ın eski lideri Ilias Kasiriadis, Atina’dan aday

İlias Kasidiaris daha önce Anavatan için Yunanlılar olarak bilinen Ulusal Parti - Yunanlılar siyasi partisinin kurucusudur. Altın Şafak Partisi’nin kapatılması sonrasında Spartans adıyla seçimlere giren ve desteğini belirten İlias Kasiriadis, yerel seçimlerde Yunan Kardeşliği seçim ittifakının adayı olarak Atina’da seçimlere katıldı. Kasiriadis, yüzde 8 oy ile 5. sırada bulunuyor.

Yunanistan Komünist Partisi’nin desteklediği Laiki Sispirosi (Halk İttifakı) bölge seçimlerinde Atina’nın da içinde olduğu Attika’da, Orta Makedonya bölgesinde oylarını artırdı. Yakın zamanda iki büyük sel felaketi yaşayan Teselya bölgesi vali seçimlerinde, önceki seçimlere göre oy oranını iki katına çıkardı.

Ikarya'da yeniden komünist belediye

Yunanistan Komünist Partisi’nin desteklediği Laiki Sispirosi (Halk İttifakı) bir çok belediyede oylarını yükseltti, oyların yüzde 41'ini aldığı Patra’da ve Thassos adasında gibi bir çok yerde 15 Ekimde yapılacak ikinci tura katılmaya hak kazandı.

Patra’da önceki dönem de belediye başkanı olan, YKP’nin adayı K. Peletidis ilk turda oyların yüzde 41'ini aldı.

Kızıl ada olarak bilinen İkarya adasındaysa yeniden bir komünist belediye başkanı seçildi.

Yunanistan Komünist Partisi genel sekreteri Dimitris Kutsumbas seçim sonuçlarına dair yaptığı açıklamada bölge valisi seçimlerinde partisinin desteklediği adayların oy oranının, yüzde 10 civarında olduğunu ve bu yükselişin hakim politikanın ve onun sınıf karakterinin sorgulanmasının arttığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi’nin yer aldığı "Halk İttifakı", Yunanistan'ın birçok bölgesinde de oylarını arttırdı.