TKP'den ulaşım zammı açıklaması: Yamyamların kasasını doldurmak için yapıldı

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam kararı çıktı.

Buna göre 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksi açılış ücreti ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

TKP İstanbul İl Örgütü, zam kararının ardından bir açıklama yayınladı. Kentte ulaşıma yapılan böylesi bir zammın kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, ulaşım zamlarının halka açıklanmayan nedeninin, devlet kontrolünde olması gereken petrol rafineri ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmiş olması olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin en büyük beş şirketinden dördünün, ulaşım zamlarına neden olan özel akaryakıt şirketleri olduğuna işaret edildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi.

"İlk sırada KOÇ ailesine satılan TÜPRAŞ bulunmaktadır. Şirketin yıllık kârı 39,8 milyar liradır. Bu yıl sadece üç ayda 7,2 milyar lira net kâr elde etmiştir. Diğeri PETROL OFİSİ’dir. Şirketin yıllık kârı 6,7 milyar liradır. Aydın Doğan’a satılarak özelleştirilen şirket şimdi Hollandalı bir petrol tekelinin elindedir. İlk beş büyük şirketten bir diğeri STAR RAFİNERİ’dir. Şirketin kârı 27 milyar liradır. O da Azerilerin elindedir. İlk beş şirketin içindeki dördüncü büyük şirket yine KOÇ ailesinin sahibi olduğu OPET’tir. Onun da kârı her yıl katlanarak artmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yaptığı zam, bu şirketlerin kasasını doldurmak içindir.

"Adına soygun demenin bile karşılık gelmediği bu yamyamlığın boyutu görüldüğü üzere çok ama çok büyüktür.

Eğer bu şirketlere aktarılan kaynaklar patronlar adına değil halk adına kullanılsaydı bugün işe gidip gelmek için ulaşım ücretlerine günde en az 30 TL ödemek zorunda kalmayacaktık!

İstanbullu milyonlarca emekçinin bu koşullarda yaşamaya mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin patronların kârlarına kâr katmasının yükünü emekçilere ödetmesine karşı mücadele etmek zorundayız.

Halkımızın tek çözümü bu yamyam şirketlerin devletleştirilmesidir. Bu yapıldığı takdirde birkaç zenginin kasasını doldurmak için değil, halkın ihtiyaçları için kullanılmış olur ve pekala ulaşım giderleri ücretsiz olarak karşılanabilir.

Sabahın ilk ışıklarıyla yollara dökülen milyonlarca İstanbullu için temel hak olan ulaşımın ücretsiz sağlanması için mücadele edeceğiz. Birilerinin hayal görmeyin dediğini duyar gibiyiz.

İmkansız olanı zaten yaşıyoruz; bu zamlarla ve bu ücretlere İstanbul’da yaşamak emekçiler için hayal olmuştur. Değiştireceğiz!"