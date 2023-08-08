İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam kararı çıktı.

Buna göre 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksi açılış ücreti ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Buğra Gökçe, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin konuştu. Gökçe "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.

Taksicilerden zam oranına tepki

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.