İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

İstanbul Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde ve Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine zam talebinde bulundu.

Taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Türkiye'nin en ucuz taksimetresiyle hizmet verdiklerini" söyledi.

Maliyetlerin arttığını, bu nedenle taksimetreye zam verilmesini talep ettiklerini dile getiren Duman şöyle konuştu:

"İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur. Zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı elzem olarak görüyoruz." (AA)