İddia: İBB ve Bakanlık ulaşıma yüzde 45 zamda anlaştı

Akaryakıt ve vergi zamlarını gerekçe gösteren birçok belediye toplu ulaşıma zam yaptı. Ankara ve Adana başta olma üzere çok sayıda kentte tam bilet 13 lira civarına ulaştı. İstanbul’da da UKOME, 27 Temmuz’da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Karar çıkmayan UKOME, yarın saat 11.00’de olağanüstü olarak toplanacak. HalkTV'de yer alan habere göre, bakanlık ve İBB yüzde 45 veya üstü bir oranda zam yapılması konusunda anlaştı. Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 liradan bin 126 liraya öğrenci abonmanı 140 liradan 203 liraya, tam bilet 9,90 liradan 14,35 liraya, öğrenci bileti 4,83 liradan 7 liraya çıkacak.