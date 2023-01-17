TKP'den tarikatta çocuk istismarına ilişkin açıklama: 'Artık bu ahlaksızlığa tahammülümüz yok

İstanbul Sultangazi’de bulunan İşrak Vakfı yurdunda bir çocuğun, 44 yaşındaki yurt müdürünün istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Çıkan haberlerin ardından TKP'den olaya ilişkin açıklama yapıldı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'daki bir tarikat yurdundan daha istismar haberi geldi. Bizim artık bu pisliğe, ahlaksızlığa tahammülümüz yok!

Bizler bu ülkenin komünistleri olarak tarikatlar ve cemaatler dağıtılana kadar çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız"