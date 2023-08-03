TKP'den 'tarikat kampı' skandalıyla ilgili açıklama: Bakanlık suçunu itiraf etti

soL'un "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberi sonrası Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticileri ve avukatlarından oluşan bir heyet, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı, müdürlüğe dilekçe verdi.

'Bakanlık resmen suçunu itiraf etti'

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam müdürlük önünde yaptığı açıklamada "İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün önündeyiz. Dün kamuoyuna yansıyan bir haberle Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların, tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığını öğrendik. Bu skandal haberlere konu olduktan sonra, dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı ve olayın kendisinden daha büyük bir skandala imza attı. Bakanlık resmen suçunu itiraf etti... Neymiş, protokolleri varmış, neymiş her şey yasalmış. Yok o vakıfmış, yok bu dernekmiş. Soruyoruz. Kim bunlar!" dedi.

'İstanbul'da büyük bir suç işlenmiştir'

Tarikat ve cemaatlerin varlığı ve faaliyetlerinin anayasal olarak suç olduğuna işaret eden Senem Doruk İnam "Adı ne olursa olsun, hangi prosedür uygulanırsa uygulansın hepsi yasa dışıdır. Kimse büyük ekonomileri yöneten, iktidar eliyle desteklenen, birer suç merkezi haline dönen tarikatların inanç özgürlüğü olduğunu söylemeye kalkmasın. Buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da büyük bir suç işlenmiştir" diyen Senem Doruk İnam şunları kaydetti:

"Devlet koruması altındaki çocuklarımızın, devlet eliyle yaz okulu kampı adı altında tarikatlara teslim edilmesi büyük bir suçtur. " Çocuklarımızın tarikatlara teslim edilmesi ne hukuki ne vicdani ne de ahlaki olarak kabul etmiyoruz. Evet, dedik ya; Tarikatların bu ülkede işlediği suçlar saymakla bitmez.

Örneğin bu olayda sözü geçen Suffa vakfının suçlarını hatırlatalım size.

Erzurum’da Suffa vakfına ait bir erkek öğrenci yurdunda idarecilik yapan bir şahsın 2 erkek öğrenciyi taciz ettiği ve bu nedenle suçlu bulunduğu biliniyor.

Şimdi aynı vakfa devlet korumasında olan onlarca çocuk teslim ediliyor.

Bu ayıbı örtmeye kimsenin gücü yetmez. Çocuklarımız, geleceğimiz tehdit altındadır.

Türkiye Komünist Partisi’nin talebi de mücadelesi de çok sade: İktidar eliyle, devlet tarafından palazlandırılan, ülkenin dört bir yanına çöreklenen tüm tarikatlar ve cemaatler dağıtılmalıdır ve dağıtılacaktır.

Çocuklarımız bu karanlığa mahkum olmamalıdır. "

'Tarikatların ensesinde olacağız'

TKP olarak bu mücadeleyi her alanda büyütmeye kararlı olduklarını vurgulayan Senem Doruk İnam şöyle konuştu:

"Tarikatların ensesinde olacağız, hiçbir yasal karşılığı, hukuki zemini olmaksızın kendi kendilerine ortaya çıkardıkları prosedürlerle çocuklarımızın geleceğini karartmalarına izin vermeyeceğiz.

Bugün burada bu skandala imza atan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dilekçemizi ileteceğiz. İşin sadece hukuki boyutu bu. Takipçi olacağız. Devlet koruması altında olan istismara açık her bir çocuğumuzun o tarikatların elinden alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

'O çocuklar kimsesiz değil'

O çocuklar kimsesiz değil, o çocuklar bizim çocuklarımız, bu memleketin çocukları. Onları asla yalnız ve çaresi bırakmayacağız.

İlan ediyoruz, çocuklarımızı o tarikatların elinden kurtaracağız. Mutlaka geri alacağız.

Nasıl ki halkı ekmeğe muhtaç eden patronlara 'yakanıza yapışacağız' demiştik, şimdi de emekçileri, emekçi çocuklarını esir alan ve böylece kasalarını dolduran tarikatlarınızın da ensesindeyiz.

Hepsi kapatılacak, ülkemizi bu karanlıktan kurtaracağız."

Müdürlüğe dilekçe

TKP İstanbul İl Örgütü'nün konuyla ilgili İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi edinme talebi çerçevesinde dilekçesi iletildi.

Dilekçede soL'da yer alan söz konusu haberler delil olarak gösterilerek "İddialar hakkında il müdürlüğünüzden bilgi edinme amacıyla iş bu dilekçe hazırlanmıştır. T.C. Anayasası Madde 62 ve Bilgi Edinme Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda sıralayacağımız soruların cevaplarını ivedilikle tarafımıza iletilmesini talep ederiz" denildi.

Çocuk evlerinden hangilerinin giderlerinin dernek veya vakıflar tarafından karşılandığı sorulan dilekçede, durumun anayasa ve ilgili kanunlara aykırı olduğuna da dikkat çekildi.

'Suffa Vakfı'nın Nur Cemaati'yle bağlantısı var mı?'

Dilekçede yer alan sorular şöyle:

Bakanlığınız denetiminde olduğunu söylediğiniz çocuk evlerinden kaç tane vardır, bu evlerden hangilerinin giderleri hangi dernek veya vakıf tarafından karşılanmaktadır?

Yukarıda belirttiğimiz başlıkla kamuoyuna yansımış olan olayda adı geçen Mutlu Yuva Derneğinin Laik cumhuriyet değerlerine aykırı faaliyetleri bulunan Suffa Vakfıyla ilişkisi ne durumdadır, bu vakfın Nur Cemaatiyle bağlantısı var mıdır?

Haber kapsamında belirtilen dernek ve vakıfla kurulan ilişkinin dayandığı madde, sözleşme ve protokol hangileridir?

'Suffa Vakfı'yla ilişki kasten gizlenmiştir'

Kamuoyuna “Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!” başlıklı haberle yansıyan olay hakkında bakanlık açıklama yapmış, açıklamada Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunun bakanlığa bağlı olduğu belirtilmiş ancak yurtla Suffa Vakfının ilişkisi kasten gizlenmiştir. Suffa Vakfının Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurduyla ilişkisi nedir, neden sitelerinde eğitim faaliyetleri içerisinde gösterilmiştir?

Koruma altındaki çocukların devlet gözetimi altında olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa madde 2 de belirtildiği üzere laik bir hukuk devletidir. Laik bir hukuk devletinin gözetimindeki çocukların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama Ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesine dayanarak laik Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleriyle uyuşmayan dernek ve vakıflara teslim edilmesi anayasa ve ilgili kanunlara aykırı değil midir?

'Çocuklar dini suistimale maruz bırakılıyor mu?'

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama Ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 35'in uygulanması Çocuk Koruma Kanunu ve Anayasaya aykırı değil midir, bu yönetmelikle devlet korumasındaki çocuklar dini suistimale maruz bırakılmakta mıdır?

Kamuoyuna yansıyan haberde adı geçen Suffa Vakfının internet sitesinde Mutlu Yuva Derneğinin bünyelerinde olduğu "Yetimler" sekmesinde ifade edilmiştir. Aynı internet sitesinde Tebliğ bölümü bulunmakta olup, bu bölümde "Bu kefalet ve himayenin bu asrın anlayışına ve idrakine intikali ve irşadı için de Bediüzzaman hazretlerinin, Risale-i Nur külliyatı ile tavzif edilerek hakaik-i imaniye, esasat-ı İslâmiye açısından teçhiz ve deruhte edilmiştir." şeklinde ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeleri kendini açıklamak için kullanan bir vakfın laik cumhuriyetin korumasında olan çocuklara Saidi Nursi isimli zatın öğretilerini dikte etme riski göz ardı edilmiştir. Bu riski göze alarak ilgili vakıf ve dernekle yapılan protokolün devam etmesi anayasa ve kanunlara açıkça bir muhalefet değil midir?

'Çocuklar ilgili vakıf eliyle Nur Cemaati'ne mi peşkeş çekilmektedir?'