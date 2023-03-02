TKP'den Şişli'de buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından hafta sonu Kartal'da düzenlenen "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" başlıklı buluşmaların bir diğeri Pazar günü İstanbul Şişli’de gerçekleştirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın da katılacağı buluşma, 5 Mart Pazar günü saat 15.00'te İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde yapılacak.

'Bize dayanışma ve örgütlülük gerek!'

Toplantı öncesi görüşlerini paylaşan TKP İstanbul il Başkanı Senem Doruk İnam "Öncelikle tüm yurttaşlarımızla bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Üzüntülüyüz ama bu duygunun ötesinde öfkeliyiz. Öfkeliyiz çünkü karşımızda aynı zamanda çok yönlü bir yıkım var. Yıkımı sadece yıkılan evler olarak göremeyiz. Binlerce yurttaşımızın anıları, emeği, değerleri, kültürleri, her şeyi ama her şeyi bu beceriksiz yönetim anlayışı yüzünden enkazın altında kaldı. Yıkım çok yönlü demiştim. Sadece bu saydıklarımla da sınırlı değil" dedi.

İnam şunları söyledi:

"Yurttaşlarımızın hâlâ nerede yaşayacakları, nasıl yaşayacakları, bundan sonraki yaşantılarında nelerle karşılaşacağı bir muamma. İnsanımız, yurttaşlarımız bu beceriksizliği hak etmiyor.

Ülkenin başına çöken bu beceriksiz sınıftan ve iktidarlarından kurtulmak zorundayız. Deprem dayanışma çalışmalarında da yaşadığımız gibi bizi bizden başkası kurtarmayacak. Bizi biz yapan değerlerle birlikte ayağa kalkmak zorundayız. Tüm İstanbullu yurttaşlarımıza çağrısını yaptığımız bu söze kulak vermelerini, hafta sonu yapacağımız toplantıya katkı sunmalarını isterim. Başka çare yok. Bize dayanışma ve örgütlülük gerek."