TKP'den Sakarya Kocaali'de seçim buluşması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bu Pazar günü Genel Sekreter Kemal Okuyan, Sanatçı İlyas Salman, TKP Sakarya milletvekili adayları Güven Altun ve Ecrin Köklü'nün katılımıyla yurttaşlarla buluşuyor.
Kocaali halkının TKP hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulacağı etkinlik Kocaali Sahil Portakal Kafe'de saat 13.00'te başlayacak.
Sahil hattında gün boyu sürecek çalışmalarda Kocaali halkına seslenecek olan TKP, 14 Mayıs günü gerçekleşecek parlamento seçimlerinde Sakaryalılardan destek istiyor.