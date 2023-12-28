TKP'den Roboski açıklaması: Unutmadık, hesabı mutlaka sorulacak!

28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski yakınlarında, çoğunluğu çocuk olan 34 yurttaş, TSK'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldü. Üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen sorumlular yargılanmadı.

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) sosyal medyadan yapılan Roboski paylaşımında faillerin henüz hiçbir yargılamaya tabi tutulmadığına dikkat çekildi.

"Roboski'nin hesabı mutlaka sorulacak!" denilen TKP'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 yurttaşımızın savaş uçakları ile bombalanarak hayatını kaybettiği Roboski katliamının yıldönümündeyiz.

Ne yazık ki katliamın failleri henüz hiçbir yargılamaya tabi tutulmadan Türkiye siyasetinde hem iktidarı hem de muhalefeti işgal etmeyi sürdürüyor.

Unutmadık, Roboski'nin hesabı mutlaka sorulacak!"