TKP’den Niğde’de buluşma: Kiraz zamanı herkesin kiraz yiyebildiği bir ülke için oylar TKP’ye

Türkiye Komünist Partisi (TKP) hafta sonu Niğde’de Kemerhisar ve Ulukışla’nın Darboğaz köyünde iki buluşma gerçekleştirdi.

TKP Merkez Komitesi üyesi Tuğçe Sezen Gedik ve TKP Niğde Milletvekili adaylarından Berk Başar’ın katıldığı etkinlikte ülkenin dört bir yanında sosyalizmin sesini gürleştirmek gerektiği vurgusu yapıldı.

Etkinlikte söz alan Gedik, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olması için mücadele edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Seçimler bir yanıyla halkın en hızlı ve fazla politize olduğu zamanlar ama siyasetin neredeyse hiç konuşulmadığı günlerden geçiyoruz. Hep birlikte AKP karanlığından kurtulmak istiyoruz ama bize dayatılan Erdoğan ’sız AKP düzenine de boyun eğemeyiz. Siyasetin ilkeleri bir kenara bırakılarak memleketin gerçek sorunlarının çözümü bu matematik hesaplara teslim edilemez. Sorunlarımız gerçek ve hayati çözümleri de öyle olmalı.

Kendi kendine yetebilmesi ile bilinen ülkemizin tarımsal üretim konusunda geldiği nokta malumunuz. Niğde kirazıyla elmasıyla tarımsal üretimiyle bilinen bir kentimiz, çiftçinin hali ise ortada. Sermayenin çıkarlarının değil halkın refahının gözetildiği, toprağın, tarım işçilerinin ve küçük ölçekli çiftçilerin emeğinin rant ve zenginleşme aracı olmaktan çıktığı, kendi kendine yeten bir ülke tarımı için mücadele edeceğiz.

Bize soruyorlar TKP’ye verilen oy boşa gider mi diye. Biz en gür sesimizle söylüyoruz ki “Gitmez, gitmeyecek". Komünistlere verilen her oy bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele etmek demektir."

'Niğde tarikatlara ve cemaatlere sıkıştırılamaz'

Niğde Milletvekili adaylarından Berk Başar ise "Hepimizin bu topraklara karşı sorumlulukları var. Bunun en önemlisi ise emeğimizi çalanlara karşı durmaktır. Biz bu duruşumuzu bozmayacağız. Birçok yerellikte örgütlenip, insanlara umut olmaya devam ediyoruz. Bereketli topraklar üzerinde dönen rantlara karşı kamuculuğu, gericiliğe karşı aydınlanmayı ve laikliği savunmak zorundayız. Niğde halkından özellikle yerel seçimler için çok büyük bir umut aldık. Niğde tarikatlara ve cemaatlere sıkıştırılamaz. Bu gerici ablukayı yine gücümüzü aldığımız emekçilerle dağıtacağız. Bu umudu sandığa ve daha önemlisi mahallelere, köylere, iş yerlerine yayacağız." dedi.