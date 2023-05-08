TKP'den Marmara Üniversitesi önünde eylem: 'Hepinizi Yargılayacağız'

Genç Vizyon Kulübü'nün çağrısıyla Marmara Üniversitesi'ne geleceği duyurulan Çevre ve Şehircilik Bakanı ve aynı zamanda AKP’nin İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, Türkiye Komünist Partisi tarafından protesto edildi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde toplanan TKP İstanbul Gençlik Örgütleri 'Hepinizi Yargılayacağız' pankartıyla üniversite önünde bir açıklama yaptı.

TKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Mert Doğan tarafından yapılan açıklamada, "Hem AKP Milletvekili adayı hem de Bakan olan Murat Kurum'a sesleniyoruz, Hatay'da zatürreden ölen çocuklarımız, Kahramanmaraş'ta ölülerini bulamayan yurttaşlarımız varken arabalarla gemilerle yaptığınız şovun hesabını soracağız. Hepiniz sanık sandalyelerindeyken bizler Maraş'ta Ebrar Sitesinde yakınlarını kaybeden ailelerle, Hatay'da zatürreden ölen çocuğumuzun annesinin yanında olacağız. Hepinizi yargılayacağız." denildi.