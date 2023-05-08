AKP'li bakanlar provokasyonun arkasında durdu, Okuyan tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde provokasyon yaşandı. Mitingi sabote etmek için alana gelen bir grup, taş atarak konuşmayı böldü. Yaşanan provokasyona tepki yağarken, istifa etmeden AKP'den milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ provokasyonun arkasında duran açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu İmamoğlu'na "Provokatör", Bakan Yanık "Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir", Bakan Bozdağ ise "Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı" dedi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bakanlara tepki gösterdi.

Soylu sadece bir kişinin yaralandığını iddia etti

Saldırı üzerine canlı yayında açıklama yapacağını söyleyen Soylu, Ülke TV'de Haftanın Raporu Programı'nda, Murat Yılmaz, Mehmet Acet ve Oğuzhan Bilgin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu yayın sırasında İmamoğlu'na yönelik "Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekârlardan bir tanesidir" ifadesini kullandı.

"Yapmasının bir tek sebebi var, bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Kendi içlerinde bir rekabeti var. Bay Kemal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar" iddiasında bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki 'Şuramda bir ağrı var' yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde sabah akşam miting yapıyorlar, hangi problemle karşı karşıya kalmışlar? YSK bunun hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kişinin kendisini rahatsız zaten. Büyük beklentileri vardı, cumhurbaşkanı adayı olacaktı; dumura uğradı. Orası açık, her şey spontane gelişiyor. Kendisi açık olmasını istiyor zaten. O şehirde herkesin milliyetçilik damarı en üst noktadadır. Şehit cenazelerine on binler geliyor. Bu şehirlerde provakatörlük yaparsanız Allah korusun, arkadaşlar bence çok güzel bir şekilde yönetmişler. Bir kişiye dikiş atıldı, başka bir yaralı yok."

Bakan Yanık 'Hassasiyet' dedi, saldırıyı gerekçelendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde düzenlenen saldırıya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymak gerekiyordu. Yine söylüyorum geçmiş olsun. Bir hafta sonra seçim bitecek herhangi bir gerilim kalmayacak. Bunları hesaba katmak lazım"

Bakan Bozdağ: İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı

Adalet Bakanı Bozdağ taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuştu ve şunları söyledi:

”Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Soruşturmada gözaltına alınanlar var. Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı"

TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan bakanlara tepki

Saldırının ardından da açıklama yapıp olayı değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Resmî olarak planlanmış. O kalabalıklar 'emir' almadan bu işi yapmaz. Zaten Soylu’nun her şeyden haberi vardır. Kendi öyle söylemiyor muydu?" değerlendirmesi yapmıştı.

Soylu'nun Ülke TV açıklamalarına da tepki gösteren Okuyan şunları söyledi:

"Soylu’nun Erzurum’daki saldırılara dair Ülke tv’de yaptığı açıklamayı izledim. Goebbels büyük yalanlar için ince ince çalışmasıyla ünlenmişti. Bunlar en küçük çaba harcamıyor, inceltmeye bile zahmet etmiyorlar. İnandırıcılıktan uzaklaşmayı marifet sanıyorlar. İçi kof bir özgüven!"

Soylu’nun Erzurum’daki saldırılara dair Ülke tv’de yaptığı açıklamayı izledim. Goebbels büyük yalanlar için ince ince çalışmasıyla ünlenmişti. Bunlar en küçük çaba harcamıyor, inceltmeye bile zahmet etmiyorlar. İnandırıcılıktan uzaklaşmayı marifet sanıyorlar. İçi kof bir özgüven! — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) May 8, 2023

Bakan Yanık'ın 'hassasiyet' sözlerine de yanıt veren Okuyan şunları söyledi:

"Bu da Bakan Yanık: 'Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir' Tam kadro bu rezilliğin arkasında duruyorlar belli ki. Hatırlatalım: Hassasiyetler türlü türlüdür. Bu ülkede bağımsızlık, laiklik, eşitlik, anti-faşizm gibi hassasiyetler de bayağı yaygın ve güçlüdür."