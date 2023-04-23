TKP'den Münih'te seçim buluşması

"TKP gelir, her şey değişir" çağrısıyla Tokatlılar Kültür Derneği - Münih lokalinde gerçekleşen kahvaltı buluşmasında Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere yönelik tavrı aktarıldı.

TKP’nin hangi ilkeleri öne çıkardığı ve hedeflerinin ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

Ardından, deprem dayanışma belgeselinin gösterildiği buluşma, konukların TKP'ye ve seçimlere dair sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

Son olarak, milletvekili adaylarının videoları gösterilerek, partinin seçimlerdeki adayları hakkında bilgi verildi ve seçmenlerin partiye destek vermeleri için çağrı yapıldı.

Toplantıya katılanlar, TKP hakkında daha fazla bilgi edinerek, partiye destek vermeye yönelik kararlarını güçlendirdiler.