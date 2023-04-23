TKP'den 23 Nisan açıklaması: 'Meclisin kapılarını emekçilere sonuna kadar açalım'

Türkiye Komünist Partisi, 23 Nisan ndeniyle açıklama yayımladı.

Sosysal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, "Gelin meclisin kapılarını emekçilere sonuna kadar açalım. Gelin adaletin, laikliğin, emeğin ve anti-emperyalizmin temsilcilerini meclise yollayalım" ifadelerine yer verildi.

TKP tarafından yapılan açıklama şöyle:

"23 Nisan 1920’de açılan meclis Cumhuriyete, egemen ve bağımsız bir ülkeye doğru atılan devrimci bir adımdı. Bugünse emperyalizm destekçisi kararların alındığı; soygun, yağma ve talanın tescillendiği yer haline geldi.

Biz emeği ile geçinen milyonlara, dürüst, yurtsever insanlarımıza, ülkesini seven aydınlara, 'laiklik ve bağımsızlık kırmızı çizgimdir' diyenlere güveniyoruz. Gelin meclisin kapılarını emekçilere sonuna kadar açalım. Gelin adaletin, laikliğin, emeğin ve anti-emperyalizmin temsilcilerini meclise yollayalım. TKP’ye oy verin, her şey değişsin."