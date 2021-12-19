TKP’den maden göçüğüne ilişkin açıklama: ‘Bu düzen değişecek...’

Türkiye Komünist Partisi (TKP), dün akşam saatlerinde yaşanan patlama ve meydana gelen göçük nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İş cinayetlerini ‘işin fıtratı’ olarak anlatan iktidardan ve patron sınıfından kurtulacağız. Bundan daha acil bir görevimiz bulunmuyor” denilirken, “Madencinin evine geri döneceğini bilmeden yaşadığı bu düzen değişecek” vurgusu yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Dün akşam saatlerinde İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten ve ortaya çıkan gazdan etkilenen 45 işçi yaralandı. Yaralı madenciler Bergama, Soma ve Kınık devlet hastanesinde tedavi görüyor.

Tüm madencilere ve ailelerine geçmiş olsun diyoruz.

Bölgede, başta 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı olmak üzere pek çok iş cinayeti işlendi. Dün akşam Kınık’taki ocakta yaşanan göçük, devletin ve maden patronlarının bırakın ders çıkarmayı, bu iş cinayetlerini umursamadıklarını gösteriyor. Yeni bir büyük katliamın eşiğinden dönülmesi bu nedenledir.

Umursamıyorlar, çünkü iş cinayetlerini “işin fıtratı” olarak anlatan bir iktidar, işçinin sağlığını ve onun güvenli koşullarda çalışmasını maliyet unsuru gören bir sermaye sınıfı var.

İşçilere asgari ücret olarak açlık sınırında ücreti reva görenlerin, onların sağlıklı ve güvenceli işletmelerde çalışmaları için seferber olacağını beklemiyoruz.

Madencinin evine dönüp dönemeyeceğini bilemeden vardiya aldığı bu düzen değişmeli. Patron sınıfından da onun çıkarlarını koruyan iktidardan da kurtulacağız. Bundan daha acil bir görevimiz bulunmuyor.

Bir kez daha geçmiş olsun ve bu son olsun…

Türkiye Komünist Partisi