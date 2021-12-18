İzmir'de madende patlama: Çok sayıda işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak Madencilik'te göçük meydana geldi.

Grizu patlamasından etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre 15 hafif yaralı işçi Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olduğu söylenen diğer işçilerse Bergama Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kınık Kaymakamlığı'ndan açıklama

Kınık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından "İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur" açıklaması yaptı.

Yaralı listesi