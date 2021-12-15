TKP'den KESK mitinglerine katılım çağrısı: Sabredecek gücümüz kalmadı!

"TKP, 18 Aralık'ta Diyarbakır ve İzmir'de, 19 Aralık'ta ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak KESK mitinglerine çağrı yaptı.

Açıklamada, "Sabredecek gücümüz kalmadı! Geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz" denildi.

KESK, eylemleri "#Geçinemiyoruz! Haklarımız için bir aradayız! Dostların arasındayız! 18 Aralık’ta Diyarbakır ve İzmir, 19 Aralık’ta İstanbul ve Ankara’daki mitinglerimizle 26. yılımızda alanlara çıkıyoruz!" diyerek duyurmuştu.