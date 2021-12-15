Sağlıkçı grevi başladı: 'Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz'

Sağlık emekçileri ülkenin dört bir yanında bugün hakları için grevde. 'Emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkıyor, ayağa kalkıyoruz' diyen sağlıkçılar taleplerini dile getiriyor.

Haber Merkezi

"Şimdi G(ö)REV zamanı" diyen sağlık emekçileri bugün tam gün grev yapıyor.

Sorunlarına ve taleplerine dikkat çekerek üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını ifade eden sağlık emekçileri, bugün yalnızca acillerde sağlık hizmeti verecek.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan sağlıkçılar da, "Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz" diyerek bir basın açıklaması düzenledi. Taleplerini açıklayan sağlıkçılar, ücretlerde ve çalışma koşullarında iyileştirme istedi.

Manisa

 Gün boyu grevden tüm ayrıntıları soL'dan takip edebilirsiniz. 

Haber

Hekimler ve sağlık emekçileri 15 Aralık'ta grevde: 'Emek bizim, söz bizim...'