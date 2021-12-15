Sağlıkçı grevi başladı: 'Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz'

"Şimdi G(ö)REV zamanı" diyen sağlık emekçileri bugün tam gün grev yapıyor.

Sorunlarına ve taleplerine dikkat çekerek üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını ifade eden sağlık emekçileri, bugün yalnızca acillerde sağlık hizmeti verecek.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan sağlıkçılar da, "Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz" diyerek bir basın açıklaması düzenledi. Taleplerini açıklayan sağlıkçılar, ücretlerde ve çalışma koşullarında iyileştirme istedi.

Manisa

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