TKP'den İzmit'te buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi, 26 Mart Pazar günü "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" başlığıyla yeni bir buluşma gerçekleştirecek.

TKP'nin Alternatif Tiyatro'da yarın saat 14.00'te yapacağı buluşmaya dayanışmanın parçası olan tüm yurttaşlar davet edilirken, etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da katılacak.