TKP'den İzmir Narlıdere'de seçim buluşması

Seçim çalışmalarının son günlerine yaklaşırken, TKP İzmir Narlıdere’de bir seçim buluşması gerçekleştirdi. Seçim buluşmasına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları Gizem Batı Ayaz ve Cem Yanar da katıldılar.

Etkinlik İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Cem Yanar’ın sözleri ile başladı. Yanar yirmi yılı aşkın süredir Narlıdere’de yaşadığını belirtirken, ilçenin İzmir’in en güzel noktalarından birisi olduğunu ancak tüm İzmirli emekçilerin yaşadığı sorunların benzer şekilde Narlıdere’de de geçerli olduğunu söyledi. Sözlerini Narlıdere’de yürütülen seçim çalışmalarına değinerek bitiren Yanar, bu süreçte temas kurdukları yüzlerce Narlıdereli emekçiden oy sözü aldıklarını belirtti ve etkinliğe katılanlara da bir kez daha TKP’ye oy çağrısı yaptı. Ardından, yine İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı olan Gizem Batı Ayaz söz aldı. Kanser alanında çalışma yapan bir bilim emekçisi olduğunu belirten Gizem Batı Ayaz, eğitimin ve sağlığın alınıp satılmadığı, halka ücretsiz olarak sağlandığı bir düzene ihtiyacımız olduğunun altını çizerken, bunun için de seçimlerde TKP’nin daha çok oy alması ve ülkenin gerçek sahiplerinin, emekçilerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

'Bir kez meclise girdikten sonra bu cemaatçiler birbirlerini bulurlar'

Etkinlikte son sözü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan aldı. Okuyan, bir oyu Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na vereceklerini söylerken, parlamento seçiminde ise TKP'nin güçlenmesinin önemine işaret ederek "Oylar TKP'ye" dedi. Okuyan şöyle konuştu:

"Bir kez meclise girdikten sonra bu cemaatçiler birbirlerini bulurlar, Amerikancılar birbirilerini bulurlar, eski AKP’liler bir bakarsınız ki AKP’ye geri dönmüşler. Çünkü bu siyaset kültüründen bir şey beklemeyin, hepsi için dün dündür bugün bugündür. Bir anda arkadaşlar, Türkiye’de yepyeni bir siyaset kültürü ortaya çıkar. Bunu hazırlıklı olmamız ve tavır almamız gerekiyor. Deniyor ki, başka partilere oy verirsek oyumuz boşa gider. İyi o zaman, içinize siniyorsa verin oyunuzu Sadullah Ergin’e, Ali Babacan’a Ahmet Davutoğlu’na… İkna değilseniz, ben bağımsız bir ülke istiyorum, laik bir ülke istiyorum, inandığım partiye oy vermek istiyorum diyorsanız o zaman hangi partiye inandığınıza bakın. Biz hiçbir zaman oy dilenciliği yapmadık ve dostlarımıza da bize inanıyorsanız TKP’ye gelin, oy verin çağrısı yapıyoruz."

Etkinlik, gelen konuklara teşekkür edilerek son ererken, tekrardan TKP’ye oy ve örgütlenme çağrısı yapıldı.