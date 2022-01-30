TKP'den İzmir Bayraklı'da 'hemen devletleştirme' eylemi

TKP Bayraklı Merkez Semt Evi'nin çağrısıyla yapılan eylemde, elektriğe yapılan zamlar ve son dönemde gelen fahiş faturalar protesto edildi. Bayraklı Alpaslan Mahallesi Postane durağında buluşan mahalle halkı, sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüşte "fatura değil soygun düzeni", "özelleştirme değil devletleştirme", "boyun eğme, ekmeğine sahip çık" ve "elektrik zammı geri alınsın" sloganları atıldı. Mahalle halkının alkışlarıyla süren yürüyüşün sonunda, Bayraklı Sevgi Yolu'nda konuşmalar yapıldı. İlk sözü alan mahalle halkından Filiz, asgari ücretle üç çocuk okutmaya çalıştığını, çocuklarının hakkını faturalara vermek istemediğini belirtti. Isınmak için eski kıyafetleri odun sobasında yaktığını belirten konuşmacı, yine de ısınamadığını, borçlara yetişemediğini söyledi. Sonrasında söz alan mahalleli Gülay, elektrik şirketlerinin patronlarını, sarayları, zenginleri beslemekten bıktıklarını; çocuklarını besleyemediklerini söyledi. Son sözü alan Rahmi ise en büyük sorunun ülkenin dört bir yanındaki özel dağıtım şirketleri olduğunu söyledi. Acil çözümün devletleştirmeden geçtiğini belirten konuşmacı, bunun için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Eylem sonrası semt evinde bir araya gelen mahalle halkı, Gediz Elektrik'in hemen devletleştirilmesi için başlatılan imza kampanyasını nasıl yaygınlaştıracakları üstüne konuştular.