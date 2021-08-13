TKP'den IBAN yanıtı: Ülkenin başına gelen en büyük felaket sizsiniz!

TKP sel ve yangın dolayısıyla halktan yardım parası toplama kararı alan iktidara, 'ülkenin başına gelen en büyük felaket sizsiniz!' diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yangın ve seller için halktan "yardım kampanyası" adı altında para toplanması kararına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Müteahhitlere milyarlarca lira kıyak, halka yine iban... Sular durulunca da çay atıp, felaket edebiyatı yapmak istersiniz. Oysa ülkenin başına gelen en büyük felaket sizsiniz! #bozkurtyokoldu" denildi.

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