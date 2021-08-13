Erdoğan'dan gece yarısı kararnamesi: Yurttaşlardan yardım parası toplanacak

Akdeniz ve Ege'de yangınlar, Karadeniz'deyse sel felaketleri devam ederken zarar gören yurttaşlar için "yardım kampanyası başlatılmasına" ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, genel "hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla" yardım kampanyası başlatılacak.

Para yatırılacak bankalar duyurulacak

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.