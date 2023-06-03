TKP'den Hindistan'daki tren kazası nedeniyle komünist partilere taziye mesajı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist)'e taziye mesajı iletti.

En az 288 kişinin hayatını kaybettiği, 900'den fazla kişinin de yaralandığı kazaya neden olan ihmallere dikkat çeken açıklamada ''Tüm uyarılara kulak asılmadığı için göz göre göre gelen bu kazanın siyasi sorumluları bellidir'' ifadelerine yer verildi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralılara müdahalede görev alan partilerin üyelerine dayanışma duygularının iletildiği mesajda ''Hindistan halkının acısını paylaşıyoruz'' denildi.

Taziye mesajının tam metni şöyle:

Değerli yoldaşlar,

Ülkenizde gerçekleşen korkunç tren kazasının sonuçlarını büyük bir üzüntü içinde izliyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, sizlere ve tüm Hindistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki yaralıların tedavisi en kısa sürede gerçekleşir ve bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.

Ne üzücü ki kapitalist sistemin doğal bir sonucu olan ihmaller zinciri dünyanın her yerinde insanlarımızın hayatını almaya devam ediyor. Yine bir tren kazası ve yine eksik altyapı yatırımı, demiryollarının bakım ve onarımına ayrılan ödeneklerde kesintiler, personel sayısındaki yetersizlik... Sizlerin de işaret ettiği gibi yapılan tüm uyarılara kulak asılmadığı için göz göre göre gelen bu kazanın siyasi sorumluları bellidir.

Yaralılara yardım etmek üzere kaza yerinde çalışmakta olan üyeleriniz başta olmak üzere hepinize en içten dayanışma duygularımızı sunuyor, Hindistan halkının acısını paylaşıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite