Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada, en az 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

'Sinyal hatası yol açmış olabilir'

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya 'sinyal hatası'nın yol açmış olabileceği ifade edildi. Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen 'en büyük tren kazası' olarak nitelendirilen trajik olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. (AA)