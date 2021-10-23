TKP'den HDP ziyareti paylaşımı

Türkiye Komünist Partisi, HDP tarafından yapılan ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, MYK üyesi Sultan Özcan, Milletvekili Fatma Kurtulan’dan oluşan @HDPgenelmerkezi heyeti partimizi ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerini TKP yönetimiyle paylaştı. Kendilerine teşekkür ederiz" denildi.