TKP'den hayvan haklarını hiçe sayan yasaya ilişkin değerlendirme

TKP, meclisten geçen "Hayvanları Koruma Kanunu"nun sonuçlarına ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu. Söz konusu kanundaki değişikliklerin hayvan istismarına karşı hapis cezası veya pet shoplarda hayvan satışıyla "av turizmi"nin yasaklanması gibi hayvan hakları savunucularının taleplerini karşılamadığına dikkat çeken TKP, değişikliklerin hayvan istismarına göz yummaya devam eder nitelikte olduğuna işaret etti.

1️⃣ Geçtiğimiz hafta TBMM’den geçirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, AKP iktidarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 19 yıldır toplumun taleplerine kulaklarını tıkayan AKP verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. — TKP (@tkpninsesi) July 11, 2021

'Adalet Bakanlığı hayvan tecavüzcüleriyle bir arada yaşamamıza göz yumdu'

TKP, söz konusu yasaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Geçtiğimiz hafta TBMM’den geçirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, AKP iktidarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 19 yıldır toplumun taleplerine kulaklarını tıkayan AKP verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi.

Hayvan hakları savunucuları hayvanlara şiddete hapis cezası talep ederken, idari para cezası adli para cezasına dönüştürüldü. Adalet Bakanlığı hapishanelerde yer olmadığı gerekçesiyle hayvan tecavüzcüleriyle bir arada yaşamamıza göz yumdu.

Hayvan cinayetlerinde savcılıkların resen harekete geçmesi talep edildi, ilçe tarım müdürlüklerini aracı kılıp yargılamanın birinci koşulu olan vatandaşın suç duyurusunda bulunma hakkı elinden alındı. Gerekçeleri, “savcılıklar zaten çok yoğun, yargı sistemi kilitlenir” oldu.

'Barınaklar ve sokaklar yardıma muhtaç binlerce hayvanla doluyken halk katalogdan 'marka' hayvan seçmeye yönlendirdi'

Pet shoplarda hayvan satışı yasaklanacak dendi, katalog satışına izin verildi. Sokak hayvanı nüfusunun ana kaynağını oluşturan hayvan ticaretine dur diyemediler. Barınaklar ve sokaklar yardıma muhtaç binlerce hayvanla doluyken halk katalogdan “marka” hayvan seçmeye yönlendirdi.

Yunus parkları kapanacak dendi, kapasite artırımına cüzi bir para cezası getirildi. Devasa otel zincirlerinin sahiplerinin, Fettah Tamincelerin kazancı kesilmesin diye yunusların esaretine bir kez daha göz yumuldu.

'Zevk için hayvanı avlayan avcılara dokunmadılar'

Kanunun gerekçesine “hayvan mal değil, candır” yazdılar, zevk için önüne gelen hayvanı avlayan avcılara ise dokunmadılar. Hayvan türlerinin tükenmesi pahasına silah tüccarlarından, “av turizmi” adı altında hayvanların sırtından kâr elde edenlerden yana tutum aldılar.

Türkiye Komünist Partisi, insanları "kâr hırsıyla canlıların yaşam hakkının yok sayılmasına" karşı ses yükseltmeye ve "hayvanların ve doğanın kâr hırsı uğruna yok edilemeyeceği, doğayla barış ve uyum içinde yaşayacağımız eşitlikçi bir düzen kurmak için" omuz vermeye çağırdı.