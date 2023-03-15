TKP'den Hatay Valisi'nin 'vekillik' istifasına tepki: 'Vicdansızlık, yüzsüzlük, utanmazlıktır'

TKP Hatay İl Örgütü, deprem sonrası kentte yaşananlardan birinci derecede sorumlu olan Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas’ta milletvekili aday adayı olmak için valilik görevinden istifa etmesinin ardından açıklama yaptı.

"Halkın vicdanı, hafızası ve öfkesinin Sivas sokaklarında da Doğan'ın peşinde olacağı" vurgulanan açıklama şöyle:

"Hatay’da binlerce insanımızın ölümünden, günlerce enkaz altında kalarak can vermesinden birinci derecede sorumlu Hatay Valisi Rahmi Doğan; Bugüne kadar valilik görevini layıkıyla yerine getirdiğini, büyüklerinden de izin alarak, Sivas’ta milletvekili aday adayı olmak için valilik görevinden istifa ettiğini' açıkladı.

Enkaz altında kalan, insanların günlerce içme suyu bulamadığı, kundaktaki bebekleriyle yağmur altında kaldırımlarda yattığı, Hatay sokaklarında dolaşmaya cesareti olmayan Rahmi Doğan, Hatay’dan Sivas’a kaçarak hesap vermekten kurtulacağını sanıyorsa yanılıyor. Halkın vicdanı, hafızası ve öfkesi Sivas sokaklarında da peşinde olacaktır."