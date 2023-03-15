Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Doğan, istifa sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı:
March 15, 2023
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hatay Valisi istifa etti: Vekil adayı olacakmış!
Hatay Valisi, kentteki büyük yıkımdaki sorumluluğu nedeniyle değil, milletvekili adayı olmak için istifa etti.
Haber Merkezi
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Doğan, istifa sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı:
March 15, 2023