TKP'den grevdeki Corning Kablo ve Colgate-Palmolive işçilerine ziyaret

Gebze’de bulunan ve Ocak ayından beri 7 aydır toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaların sağlanamadığı Corning Kablo ve Colgate-Palmolive’de işçiler geçtiğimiz günlerde greve çıkmıştı.

Türkiye Komünist Partisi, Lastik İş Sendikası’nda örgütlü Corning Kablo ve Colgate-Palmolive işçilerinin grevini ziyaret etti.

Corning Kablo işçileri, yıldan yıla düşen ücretleri ve hak gaspları dolayısıyla artık geçinecek bir ücret alamadığını belirtiyor. Lastik İş Sendikası’nın yüzde 120’lik zam teklifini kabul etmeyen işveren, sendika ile yapılan son üç görüşmede yüzde 60 zam teklifini diretiyor.

'Bizi asgari ücrete mahkum bıraktılar'

Corning Kablo İşçileri geçen yıllara itibaren ücretlerinin çok düştüğünü ve asgari ücretin altında ücretler aldıklarını belirtiyorlar. Bir işçi net ücretinin 8 bin 500 lira olduğunu söylerken, 15 yıldır çalışan bir işçi ise 11 bin 500 lira ücret aldığını belirtti. Başka bir işçi ise 7 yıl önce işe ilk başladığında 3 asgari ücret tutarında ücret aldığını söylerken şimdi ise asgari ücret aldığını, yıldan yıla işçilerin ücretlerinin baltalandığını söyledi.

Ayrıca Corning Kablo işçileri, "Pandemi dahil birçok zor şartta 7/24 fabrikada çalıştık, koronalı arkadaşlarımız bile çalıştı. Bizim ailemiz yok mu? Bizden vermeye gelince her şeyi verdik ama bizi asgari ücrete mahkum bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Grev sürüyor

Colgate-Palmolive fabrikasında da tıpkı Corning Kablo’da olduğu gibi toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlayamadı. İşçiler istedikleri zammı alabilmek için 12 Temmuz’dan beri grevdeler.

Colgate-Palmolive işçileri, fabrikanın önünde zorlu şartlar altında grevlerini coşkuyla sürdürüyor.