Kavurucu sıcakta grevlerini sürdüren Colgate-Palmolive ve Corning Kablo işçileri için çağrı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli Gebze'de kavurucu sıcakta grevlerini sürdüren Colgate-Palmolive ve Corning Kablo işçileri için Kaymakamlık ve belediyeye çağrıda bulundu.

Açlık ücretine karşı direnen işçilerin taleplerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Bayhan, "Grev süresince de işçilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli fiziki koşullar sağlanmalıdır" dedi.

İşçilerin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptığı sıcak günlerde mücadeleden bir adım dahi geri atmadığını vurgulayan Bayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu taleplere yer verdi:

"Grev alanı yoğun sıcak hava dalgaları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Kaymakamlık ve belediye tarafından yeterli sayıda çadır kurulmalıdır.

Grev alanı belli periyotlarla sulanmalı ve seyyar tuvalet ihtiyacı giderilmelidir. İşçilerin su/sıvı kaynaklarına erişimi sağlanmalı ve düzenli su, meşrubat dağıtımı yapılmalıdır.

Sıcak çarpması, kas ağrısı-yıkımı, sıcak baygınlığı gibi olası sağlık sorunları için hazırda ambulans bekletilmelidir."

Evrensel'in aktardığına göre Bayhan, paylaşımını "Sefalete mahkum değiliz diyen, insanca yaşanacak çalışma ve ücret koşullarının sağlanması için sesini yükselten emekçilerin mücadelesini birlikte yükselteceğiz. Mücadele edersek, birleşirsek değiştirebiliriz" diyerek noktaladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Colgate-Palmolive işçileri 12 Temmuz'da, Corning Kablo işçileri de 14 Temmuz'da greve çıkmıştı.