TKP’den grevdeki Corning işçilerine ziyaret

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Corning Kablo fabrikasında Lastik-İş sendikası üyesi işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Kavurucu sıcağa rağmen direnmeye devam eden işçileri bugün Türkiye Komünist Partisi ziyaret etti.

“Patronların Ensesindeyiz” , ”İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, ”Boyun Eğme emeğine sahip çık” sloganlarının atıldığı ziyarette, parti adına Merkez Komite üyesi Selahattin Kural bir konuşma yaptı.

Kural, konuşmasında “Burada verdiğiniz mücadele, işçilerin tüm ülkede verdiği mücadele çok önemli. Yoksulluğun derinleştiği bugünlerde işçilerin mücadele etmesinden, haklarına, emeklerine sahip çıkmasından daha önemli bir şey yok. Buradaki işçilerin, ülkenin her yerinde mücadele eden işçilerin ortak noktası mücadele etmesidir” dedi.

Emeklilere beklenen zammın yapılmamasına da tepki gösteren Kural, “Emekliler bugün 7 bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Bu, ülkenin iktidarının, patronlarının emeklilere ‘ölün’ demesidir. Ama hayat acımasızlaştıkça, patronlar zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.

'İşçileri kimse yok sayamayacak'

Kural konuşmasında Koç Holding'in dün açıkladığı kâr oranlarına da değindi. “Koç Holding, dün kâr oranını açıkladı. Sadece ikinci çeyrekte 20 milyar dolar kâr elde etti” diyen Kural, “Bu kadar eşitsizliğin olduğu ülkede patronlar ihya oluyor, işçiler yoksullukla boğuşuyor” diye konuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarında işçilerin eylemlerine ilişkin “Sağlık emekçileri, ülke genelinde iş bıraktı. İzmir’de metro tramvay işçileri greve çıktı. Hayat pahalılığının arttığı bugünlerde insanca yaşamak için mücadele ediyorlar” diyen Kural, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Emekçiler bir araya geldiğinde ülkenin nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz. İşçileri kimse yok sayamayacak. Eşit bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Siz kazanacaksınız, işçiler kazanacak, bütün emekçiler kazanacak.”