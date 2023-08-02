TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün 16.00'da Halk TV'de Gündem Özel programına konuk olacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.

Kemal Okuyan'ı, Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Gündem Özel programında saat 16.00'da izleyebilirsiniz.

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