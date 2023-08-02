Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.
Kemal Okuyan'ı, Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Gündem Özel programında saat 16.00'da izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün 16.00'da Halk TV'de Gündem Özel programına konuk olacak.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.
Kemal Okuyan'ı, Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Gündem Özel programında saat 16.00'da izleyebilirsiniz.