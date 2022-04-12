TKP’den grevdeki Çiğli Belediyesi işçilerine destek

İzmir'de Çiğli Belediyesi'yle DİSK Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sendika grev kararını asmış ve 7 Nisan’da greve çıkmıştı.
İlk yıl için yüzde 40, ikinci yıl için üfe-tüfe ortalaması oranında zam isteyen işçiler, bugün grevlerinin 6. gününe girdi.
İşçiler belediye binası önündeki direnişlerini sürdürürken, TKP İzmir İl Örgütü de işçilere destek ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette açılan dayanışma masasında, işçilere Çiğli’deki semt ve işçi evleri aracılığıyla hazırlanan çorbalar dağıtıldı.
İzmir, Çiğli Belediyesi önü
İzmir, Çiğli Belediyesi önü