Çiğli Belediyesi işçileri grevde: 'Zafer direnen emekçinin olacak!'

İzmir'de Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sendika grev kararını asmış ve 7 Nisan’da greve çıkacaklarını duyurmuştu.

Greve çıkan işçiler belediye binası önünde toplanarak, taleplerini sıraladı. İlk sene için yüzde 40, ikinci sene için Üfe-Tüfe ortalamasına göre zam yansıtılmasını isteyen işçiler, "Zafer direnen emekçinin olacak!" sloganlarıyla belediye önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Belediye önüne grev pankartı bu sabah asıldı

📢 Çiğli Belediyesi işçilerinin grevi belediye binası önünde alkışlarıyla, sloganlarıyla devam ediyor.



Zafer direnin emekçinin olacak.#CigliBelediyesi pic.twitter.com/loHcjiWI3v — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) April 7, 2022

Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin'in açıklaması