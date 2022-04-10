Grevdeki işçilerden 'Çiğli'mizi karıştırmalarına izin vermeyin' diyen CHP'li başkana yanıt

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sendika grev kararı almış ve işçiler 7 Nisan’da greve çıkmışlardı.

Greve dair açıklamada bulunan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü "Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin güzel Çiğli'mizi karıştırmalarına izin vermeyin" dedi. Gümrükçü yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde olduğu gibi iki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen ŞEBEKE'yi de yandaş basın ile işbirliği içinde olanları da biliyoruz. Değişime direnenleri de kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, SİYASİ oyunlar içinde olanları da biliyoruz.

Siyaseten zarar vereceğini düşünenler bilsinler ki seçim arifesini fırsat bilerek yapacakları ile Çiğli halkına ve emekçilerine zarar vermelerine asla izin vermeyeceğiz.

Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin GÜZEL ÇİĞLİMİZİ karıştırmalarına izin vermeyin."

İşçilerden Gümrükçü'ye yanıt: Kabul etmiyoruz

DİSK Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube'den Gümrükçü'ye yanıt verildi. Sendikanın açıklamasında "belediye başkanının kamuoyuna ifade etmiş olduğu ne feodal ilişkileri kullanmaya yönelik, ne de siyasi öngörüleri ile ilgili ifadelerini kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler ÇİBEL işçilerinin sendikal örgütü DİSK Genel-İş Sendikası ve ÇİBEL işçileri olarak, belediye başkanının kamuoyuna ifade etmiş olduğu ne feodal ilişkileri kullanmaya yönelik, ne de siyasi öngörüleri ile ilgili ifadelerini kabul etmiyoruz. Bizlerin grev yapmasının tek ve gerçek sebebi; TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları ve ENAG'ın açıklamış olduğu enflasyon rakamları doğrultusunda, insan onuruna yaraşır bir ücret talebinde bulunmaktır.

Ayrıca, buradan sendikamız DİSK Genel-İş'in mücadelesini farklı amaç ve emellerine alet etmek isteyen var ise sesleniyoruz, bizim tek amacımız müzakere ile haklarımızın verilmesidir. Verilmiyor ise de mücadele kaçınılmazdır. Tek istediğimiz zor hayat koşullarında, hayatı yaşanabilir kılacak ekonomik ve sosyal haklarımızı elde etmektir. Ve bilinmelidir ki üyelerimiz, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunda söz, yetki ve karar mekanizmalarına sahiptir. İşçilerin onay vermediği hiçbir karar, sendikamız tarafından uygulanmamaktadır.

Grev alanımıza bizleri ziyarete gelenler, AKP iktidarının işçilere emekçilere, emeklilere ve dar gelirlilere hayatı dar ettiği, biz işçilerinde ülkenin dört bir yanında; yaşamın pahalı emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına 'Bu böyle gitmez' ve 'Sefalet ücretlerine teslim olmayacağız' diyerek alanlara, meydanlara birlikte çıktığımız bizlere güç veren sınıf dostlarımız, yol arkadaşlarımızdır."