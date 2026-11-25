Türkiye Komünist Partisi (TKP), Küba Devrimi'nin önderi Fidel Castro'nun ölümünün 10. yıl dönümünde bir açıklama yayımladı.

TKP, açıklamasında Castro'nun emperyalizme karşı mücadelesine ve Küba halkına bıraktığı devrimci mirasa vurgu yaptı, "Fidel Castro, umudu ve direnişi büyüten o büyük insanlığın en eşsiz üyelerinden biriydi" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İnsanlık bugün koyu bir karanlığın içinden geçiyor.

Dünyanın dört bir yanında savaşlar, yoksulluk, açlık ve emperyalizmin sınır tanımaz saldırganlığı kol geziyor.

Ancak biliyoruz ki tarih, en koyu karanlığın içinden dahi umudu çekip çıkaranların zaferleriyle dolu.

Fidel Castro, umudu ve direnişi büyüten o büyük insanlığın en eşsiz üyelerinden biriydi.

ABD sömürgesi haline getirilen Küba’yı esaretten kurtarıp sosyalizme taşıyan devrime öncülük etti; ama bununla da yetinmedi. Emperyalizme karşı dünyanın dört bir yanında verilen mücadelelerin yanında oldu.

Savunduğu ve yaydığı değerlerle, büyük insanlığın erdeminin emperyalizmin topundan ve tüfeğinden çok daha güçlü olduğunu defalarca kanıtladı.

Bugün çok sevdiği Küba, tarihin gördüğü en ağır ablukalardan biriyle sınanırken hâlâ ayakta kalabiliyorsa, hâlâ direnebiliyorsa; bunda en büyük pay Fidel’in halkına taşıdığı o sarsılmaz devrimci değerlerindir.

İnsanlık bir kez daha tüm dünyada ayağa kalkacaksa, bu devrimci değerlere dört elle sarılarak kalkacak, biliyoruz.

Bugün aramızdan ayrılışının üzerinden 10 yıl geçti bu büyük devrimcinin…

Anısına saygıyla... Çok yaşa Fidel!

Hasta La Victoria Siempre!"

İnsanlık bugün koyu bir karanlığın içinden geçiyor. Dünyanın dört bir yanında savaşlar, yoksulluk, açlık ve emperyalizmin sınır tanımaz saldırganlığı kol geziyor. Ancak biliyoruz ki tarih, en koyu karanlığın içinden dahi umudu çekip çıkaranların zaferleriyle dolu. Fidel Castro, umudu ve direnişi büyüten o büyük insanlığın en eşsiz üyelerinden biriydi. ABD sömürgesi haline getirilen Küba’yı esaretten kurtarıp sosyalizme taşıyan devrime öncülük etti; ama bununla da yetinmedi. Emperyalizme karşı dünyanın dört bir yanında verilen mücadelelerin yanında oldu. Savunduğu ve yaydığı değerlerle, büyük insanlığın erdeminin emperyalizmin topundan ve tüfeğinden çok daha güçlü olduğunu defalarca kanıtladı. Bugün çok sevdiği Küba, tarihin gördüğü en ağır ablukalardan biriyle sınanırken hâlâ ayakta kalabiliyorsa, hâlâ direnebiliyorsa; bunda en büyük pay Fidel’in halkına taşıdığı o sarsılmaz devrimci değerlerindir. İnsanlık bir kez daha tüm dünyada ayağa kalkacaksa, bu devrimci değerlere dört elle sarılarak kalkacak, biliyoruz. Bugün aramızdan ayrılışının üzerinden 10 yıl geçti bu büyük devrimcinin… Anısına saygıyla... Çok yaşa Fidel! Hasta La Victoria Siempre! — TKP (@tkpninsesi) November 25, 2026

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