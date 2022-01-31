TKP'den Farplas işçileri için açıklama: Hesabını vereceksiniz

Türkiye Komünist Partisi greve çıkan işçilerin gece saatlerinde polis baskını ile göz altına alınmasını ve müdahale edilmesine karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınan işçi ve sendikacıların derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilirken "İşçiye zorbalığın hesabını vereceksiniz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde

Gebze’de Farplas Otomotiv fabrikasında işçiler dün geceden bu yana hakları için direniyor. Daha iyi çalışma koşulları ve sendika hakkı için başlayan mücadelede patron yüzün üzerinde işçiyi işten çıkarmıştı.

Dün gece hep birlikte fabrikaya kapanan işçilere sabaha karşı polis operasyonu yapıldı. Çok sayıda işçi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işçilerin örgütlendiği sendika Birleşik Metal-İş’in yöneticileri de bulunuyor.

Farplas işçilerine yapılan müdahale AKP iktidarının, hangi ölçekte olursa olsun işçilerin her türlü hak arayışında koşulsuz patronların yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Patronlar bu iktidarın kendilerine sağladığı nimetlerden sonuna kadar yararlanmaya devam etmektedir. Bu nimetler arasında devletin aktardığı büyük kaynakları kasaya indirmek de vardır, işçilerin taleplerini devletin zorbalığı ile bastırmak da.

Yaşanan açıktır: Bu düzen emeğe düşmandır.

Farplas’ta gözaltına alınan işçiler ve sendikacılar derhal serbest bırakılmalıdır.

İşten atılan işçiler işbaşı yapmalı, sendikalı çalışma talepleri yerine getirilmelidir.

İktidar da patronlar da işçilere uyguladığı bu zorbalığın hesabını mutlaka verecektir.

Türkiye Komünist Partisi