TKP'den Erdoğan'a 'nankörler' yanıtı: İş de, ekmek de, aş da emekçilerin hakkı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda yaptığı konuşmada, "Birileri iş yok diyor. Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak Ercan Bey eleman arıyoruz bulamıyoruz diyor. İş, aş arayana ekmek var. Yan gelip yatarak parayı istersen kusur bakma" ifadelerini kullandı

Türkiye Komünist Partisi, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yanıt verdi. TKP paylaşımında "İş de, ekmek de, aş da emekçilerin hakkı. Hakkımız olanı, halkın olanı, tüm zenginliklerin eşitçe paylaşılacağı bir düzen istiyoruz. Her şey emeğin olacak" denildi.