Erdoğan: Birileri iş yok diyor, nankör nankör bunlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilere açıklamalar yaptı.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Erdoğan, ''Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı'' ifadelerini kullandı. 2022 asgari ücretinin açıklandığı tarihte 14.8 olan dolar/TL şu anda 10.99 seviyesinde.

Erdoğan ayrıca ''Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik'' dedi.

Erdoğan doğalgaz ve elektrik faturlaları hakkında ise ''Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: