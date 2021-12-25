Patronların Ensesindeyiz Ağı: İşçiler gerçek dışı küçülme bahanesiyle işten çıkarılamaz

Yeni asgari ücretin açıklanması sonrası “küçülme” bahanesiyle patronların işçi kıyımı hız kazandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan çok sayıda ihbar, patronların küçülme bahanesiyle işçileri işten çıkardığı yönünde.

Asgari ücret tartışmaları devam ederken “asgari ücret artarsa işçileri işten çıkarırız” diyen patronların bir bölümü işçilere 4 bin 250 lira veremeyeceklerini, bankadan yatıracakları paranın bir bölümünü elden geri alacaklarını söylerken, birçok işyerinde işten çıkarmalar ciddi boyutlara ulaştı.

Enflasyon ve eriyen ücretlerden ötürü yeni asgari ücret artışından hiçbir karşılık alamayan işçiler işten atılmalarla karşılaştı.

Bir yandan işler azaldı diyerek işten çıkarmalar artıyor, diğer yandan fazla mesai…

Her dönem olduğu gibi bu döneme de kârlarını artırarak giren patronlar şimdi de bahaneyi “küçülmede” buldu. PE Ağı’na ulaşan çok sayıda işçi, işlerin yoğun olmasına ve fazla mesaiye kalmalarına rağmen patronların küçülme gerekçesiyle işten çıkarma yaptıklarını bildirdi.

'Patronlar gerçek dışı küçülme bahanesiyle işçileri işten çıkaramaz'

PE Ağı hukukçuları da patronların küçülme iddialarının işyeri kayıtları ile örtüşmediği takdirde geçerli olmayacağını, özellikle iş güvencesi kapsamında olan işçilerin işten çıkarılmalarının yasal şartlara uygun yapılması gerektiğini, ayrıca yerleşik Yargıtay uygulamaları gereği fazla mesai yapılan işyerlerinde küçülme iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde görüş bildirerek işçilerin haklarını aramaktan vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

PE: 'Küçülmeye gidiyoruz' masalına inanmayın, bize ulaşın!

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı da “küçülmeye gidiyoruz” bahanesiyle işten çıkarılan işçilere seslenerek bu masala inanmamalarını ve asgari ücrete yapılan zammın işçilerin omzuna yüklenmemesi için PE Ağı’na ulaşıp fırsatçı patronları ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

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