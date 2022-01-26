TKP'den Erdoğan'a elektrik yanıtı: Sübvansiyon dediği kamu kaynağını patronlara aktarmak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NTV'de katıldığı programda, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi konusundaki şikayetlere verdiği cevaba TKP'den yanıt geldi.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de de benzer sübvansiyonlar devam edecek." demişti.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Elektrik ve doğalgazda sübvansiyon halk için değil, dağıtım şirketlerine yapılıyor. Dağıtım şirketleri bir yandan faturalarla halkı soyuyor, diğer yandan ucuz elektrik ve doğalgaz teminiyle devletin kasasını boşaltıyor. Sübvansiyon dedikleri kamu kaynaklarını patronlara aktarmak." ifadelerine yer verildi.