TKP’den elektrik faturalarını ‘teşhir etme’ çağrısı: Bu görseli indiren soygunu duyuruyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), “Her zam ile biraz daha ağırlaşan fatura soygununa karşı çözüm hemen devletleştirme” çağrısında bulunarak “Fahiş zamları ve soyguncuları teşhir etmek için aşağıdaki görseli indirerek, elektrik faturanızın bedelini ilgili alana yazarak kullanabilirsiniz” açıklaması yaptı.

'Elektrik faturaları teşhir ediliyor...'

TKP yaptığı açıklamada, “Türkiye’de enerji üretim, dağıtım ve perakende satış süreçlerini özelleştirme adı altında eline geçirmiş olan bir avuç büyük sermayedar hem yurttaşlardan aldığı fatura bedelleri hem de AKP’den aldığı sübvansiyonlara rağmen doymuyor, doyurulamıyor” diyerek elektrik faturalarını teşhir etme çağrısında bulundu.

Fahiş zamları ve soyguncuları teşhir etmek için aşağıdaki link üzerinden görseli indirdikten sonra, elektrik faturanızın bedelini ilgili alana yazıp kullanabilirsiniz:

https://www.tkp.org.tr/wp-content/uploads/2022/02/elektrikfaturadoviz.pdf